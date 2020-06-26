Guti'nin Almeria macerası kısa sürdü

Almeria'nın sahibi Turki Al-Sheikh, arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Guti'yi görevden aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Guti'nin Almeria macerası kısa sürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2020 15:39
Almeria, Alcorcon karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası teknik direktör Guti'nin görevine son verdi.

Son 3 maçta 2 yenilgi alan ve ligde üçüncü sıraya inen Almeria'da fatura Guti'ye kesildi. Lider Zaragoza'nın 5 puan gerisine düşen kulübün sahibi Turki Al-Sheikh, Guti'yi görevden aldı. Guti, Endülüs ekibinin başında çıktığı 22 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Guti, Almeria'dan önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevinde bulunuyordu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için