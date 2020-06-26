Guti'nin Almeria macerası kısa sürdü

Almeria, Alcorcon karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası teknik direktör Guti'nin görevine son verdi.
Son 3 maçta 2 yenilgi alan ve ligde üçüncü sıraya inen Almeria'da fatura Guti'ye kesildi. Lider Zaragoza'nın 5 puan gerisine düşen kulübün sahibi Turki Al-Sheikh, Guti'yi görevden aldı. Guti, Endülüs ekibinin başında çıktığı 22 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Guti, Almeria'dan önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevinde bulunuyordu.
Son 3 maçta 2 yenilgi alan ve ligde üçüncü sıraya inen Almeria'da fatura Guti'ye kesildi. Lider Zaragoza'nın 5 puan gerisine düşen kulübün sahibi Turki Al-Sheikh, Guti'yi görevden aldı. Guti, Endülüs ekibinin başında çıktığı 22 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Guti, Almeria'dan önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevinde bulunuyordu.