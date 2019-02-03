  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    Ali Koç KARARINI verdi; 1 Temmuz 19'da yoksunuz
  •  
    "Beşiktaş'ta yöneticiler Sergen Yalçın'ı istiyor..."
  •  
    Benzia, sonra Belhanda! Süper Lig'de bir ilk oldu!
  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''

Guti'den mesaj: "Ne kadar güzelsin Türkiye"

Beşiktaş yardımcı antrenörü İspanyol Guti Hernandez'in sosyal medyadan yaptığı Antalya paylaşımı 39 bin beğeni aldı.

Kaynak: DHA
Guti'den mesaj: 'Ne kadar güzelsin Türkiye'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2019 11:01
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi dün Antalya'ya geldi. Takımla birlikte Antalya'ya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından, Real Madrid ve Beşiktaş'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Guti Hernandez, sosyal medyadaki hesabından Antalya fotoğrafı paylaştı.

Instagram'da 619 bin takipçisi bulunan İspanyol Guti Hernandez paylaşımında, "Ne kadar da güzelsin Türkiye. Biz Antalya'dayız. Yarın maçımız var" sözleriyle yaptığı paylaşımı 39 bin kişi beğenirken, yüzlerce de yorum aldı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için