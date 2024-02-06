Guti: 'Xavi, Barça için hazır değil'

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Real Madrid'in eski futbolcusu Guti, Barcelona Teknik Direktörü Xavi ile ilgili açıklama yaptı.



Guti yaptığı açıklamada, "Harika bir kadroya sahip ancak oyuncularından çok az verim aldı. İyi bir antrenör elinde oyunculara uyum sağlamalı. Xavi, Barcelona'da çalışmaya hazır değil. Her şeyin çok basit olacağını düşünüyordu ama öyle olmadı. Katar'da lisans alıp statta 300 kişinin izlediği antrenörlükle, Barcelona yedek kulübesinde oturmak aynı şey değil." dedi.



Guti, "Deneyim kazanmak ve büyük bir kulüpte çalışmak için başka takımlarda çalışması gerekirdi. Xavi'nin Barcelona ve her takım için iyi bir antrenör olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Xavi ile ilgili eleştirilerine devam eden Guti, "Barcelona'nın kötü olduğunu ya da istenilen seviyede olmadığını söylemek Xavi için 'hakemler Real Madrid'i destekliyor' demekten daha zor." açıklamasını yaptı.



