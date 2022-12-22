Guti ve Rooney'den Mbappe'ye ağabey tavsiyesi

Real Madrid efsanesi ve eski Beşiktaşlı Guti Hernandez, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesi gerektiğini söyledi.



Guti, Mbappe'nin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için Real Madrid'e gitmesi gerektiğini savunarak "Kylian Mbappe, Messi ve Cristiano Ronaldo'ya duyulan saygıyı görmek ve onların başardıklarını başarmak istiyorsa Real Madrid'e gelmek zorunda. Çünkü ne yaparsa yapsın PSG'de ne kadar iyi olduğunu fark etmeyecek." diye konuştu.



Benzer bir tavsiyeyi İngilizlerin efsanesi Wayne Rooney de yaptı. Rooney, Fransız yıldıza PSG'den ayrılma önerisinde bulunarak, "PSG onun için artık uygun değil. Bence Manchester United'a veya Real Madrid'e giderek mükemmel futbolunu devam ettirmesi gerekiyor. Böylece yeni bir deneyim yaşayarak özellikle kendi liginde daha büyük takımlarla rekabet etmesi lazım" sözlerini kullandı.



Dünya Kupası'nın ikinci kez kazanmayı finalde kaybeden Kylian Mbappe, PSG formasıyla 25 maçta 21 gol 7 asistlik performans ortaya koyarak kariyerinin zirvesinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.



23 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'nda ise çıktığı 7 maçta 8 gol 2 asist üreterek turnuvanın gol kralı oldu.





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