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Guti ve İlhan Mansız ipleri eline aldı!

Beşiktaş'ta Guti ve İlhan Mansız'ın dikkat çeken performansı! Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti ve İlhan Mansız ipleri iyice ele almaya başladı.

Guti ve İlhan Mansız ipleri eline aldı!
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30 Temmuz 2018 10:49
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti ve İlhan Mansız ipleri iyice ele almaya başladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu ikiliyi daha çok takıma ağabeylik yaptırmak için kullanıyor.

Özelilkle Guti'nin antrenmanlarda oyuncularla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmıyor.

İspanyol futbol adamı, hocanın istediklerini oyunculara anlatıyor.



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