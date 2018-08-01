Guti ve İlhan: ''Beşiktaş'a güveniyoruz!''

'ın çiçeği burnunda yardımcı antrenörlerive, Beşiktaş Dergisi, Kara Kartal'a röportaj verdi. Beşiktaş'ın geleceği hakkında konuşan ikili şu sözleri kullandı;Guti: "Geldiğim ilk andan itibaren herkesin bana davranışları çok güzel. Uyum sürecimiz çok iyi. Hocamız ve futbolcularımız ile gayet iyi vakit geçiriyoruz.Seneler sonra Beşiktaş'ta ekibe tekrar dahil olmak beni çok mutlu etti. Doğrusu, Real Madrid'de rahattım ama Şenol hoca ile A takım düzeyinde çalışmak da benim için çok ilginç bir deneyim oluyor."Guti: "Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları hepsi çok profesyonel. Onlara ufak tefek yol göstermeye çalışıyoruz ama onlara zaten güveniyorum. Sadece orta saha oyuncuları değil; hepsine katkı yapmaya çalışacağız. İlhan Mansız'ın da, benim de bu çorbada tuzumuzun olacağını düşünüyorum. Şenol hoca, Şeref hoca, İlhan hoca ve ben futbolcularımızla birlikte uyumlu bir şekilde hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. İyi bir çalışma metodu oluşturup oyuncularımızdan en yüksek verimi almamız gerekiyor."Guti: "Avrupa ön eleme turlarını geçip gruplara kalacağız, bu potansiyelimiz var ve kendimize güveniyoruz. Beşiktaş olarak ligde iki sene üst üste gelen şampiyonluk sonrasında kaybedilmiş bir şampiyonluğumuz var. Onu geri almamız gerekiyor. Gerekirse acı çekeceğiz ama bize ait olan o kupayı geri getireceğiz."İlhan Mansız: "Saha içinde vuruş tekniğiniz belirli olmalıdır. Bazen dışardan baktığınızda yanlış bir vuruş tercihi gibi gözükse de maç içerisinde netice etki eden bir vuruşa da dönüşebiliyor. O dengeyi iyi ayarlamak ve futbolcuya güvenmek de gerekiyor. Çünkü her halükarda tercih onların."İlhan Mansız: "Kendimi yakışıklı bulmam ama kendimle barışık biriyimdir. Yaptığınız işten mutlu olmaya çalışmalısınız. Eğer işinize konsantre olur ve severseniz bu da görünümünüze yansır diye düşünüyorum. Bir sporcu gibi yaşamaya gayret gösteriyorum. Futbol oynadığım dönemde kendimi tamamen futbola, farklı bir spor yaparken de, örneğin buz pateni yaparken kendimi ona adıyordum. Şimdi de kendimi tamamen hoca olmaya adadım."İlhan Mansız: "İnönü Stadı'nda biz çok güzel şeyler yaşadık. Şimdi de günümüz futbolcuları Vodafone Park'ta çok özel anılar yaşıyorlar. Geçmiş çok güzeldi ama çok da maziye takılmamak lazım. Geleceğe odaklanmak gerekiyor."