Guti, Türkiye'ye geri dönebilir!

Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktörlük için flaş bir iddia ortaya atıldı.



İspanyol hoca Guti, Montella ile yolları ayıran Adana Demir'in gündeminde olduğu belirtildi.



Guti, son olarak Almeira'da teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.



2020 yılında görevi bırakan İspanyol isim, yaklaşık 3 yıldır herhangi bir kulübü çalıştırmadı.





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