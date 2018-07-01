''Guti Real Madrid'i reddetti''

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve büyük bir aksilik çıkmazsa Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacak Guti Hernandez'in, başta Real Madrid olmak üzere bir çok takımın teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.Real Madrid'in altyapıda iki sene daha görev alma teklifini kabul etmeyen İspanyol teknik adamın, Beşiktaş'tan sonra Real Madrid A Takımı'nın başına geçmeyi planladığı öğrenildi. Hocalık kariyerinde Beşiktaş'ın önemli bir yer tutacağını da İspanyol kulübüne ileten Guti'nin, Şenol Güneş gibi bir hocanın yanında çok şeyler öğreneceğini sözlerine eklediği bildirildi.Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalaması beklenen Guti'nin, İspanya'dan gelen diğer teklifleri de kabul etmediği belirtildi. İspanyol teknik adam ayrıca İskoçya'nın St.Mirren takımından gelen teklifi de nazik bir dille geri çevirmişti.Her fırsatta Beşiktaş'ı ve taraftarını çok sevdiğini kendisine ait sosyal medya hesaplarından dile getiren Guti'nin, yakın çevresine en büyük hayallerinden birinin gerçekleşeceğini söylediği öğrenildi. Yıllık 350 bir euroya iki senelik sözleşme imzalaması beklenen İspanyol teknik adamın, Beşiktaş'taki futbolculuğu döneminde oturduğu yerde ev baktırdığı iddia edildi.