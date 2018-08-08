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Guti önerdi, Fikret Orman beğendi! Real Madrid'den Beşiktaş'a...

Beşiktaş, Guti'nin önerdiği Real Madrid'li kaleci Kiko Casilla'yı listenin başına aldı. Ospina'da yaşanan pürüz nedeniyle Kiko Casilla için kiralama teklifi yapılacak.

Kaynak: Takvim
Guti önerdi, Fikret Orman beğendi! Real Madrid'den Beşiktaş'a...
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08 Ağustos 2018 04:23
Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yardımcı hoca Guti'nin önerisiyle Siyah-Beyazlı yönetim Real Madrid'de ikinci kaleci olan 31 yaşındaki Kiko Casilla için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Bu oyuncuya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.

ORMAN, GÜNEŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Fikret Orman'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'le yaptığı görüşme sonrasında kaleci konusunda fikir alışverişi yaptığı belirlendi. İkilinin yabancı bir kaleci konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA OYNADI

Bu görüşmenin ardından Guti'nin tavsiye ettiği Kiko Casilla için harekete geçme kararı alındı. İspanyol kaleci geçtiğimiz sezon La Liga'da 10, Kral Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıktı.

BU HAFTA TEKLİF YAPILACAK

Ospina'da yaşanan belirsizlik nedeniyle Casilla'yı listenin başına alan Siyah- Beyazlı yönetimin bu hafta içersinde Real Madrid'e kiralama teklif yapacağı öğrenildi.

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