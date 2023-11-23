Guti: "Mourinho, Real'e uygun biri değil"

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti, Real Madrid'de Zinedine Zidane'ı tekrar teknik direktör olarak görmek istediğini söylerken, Jose Mourinho'yu eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Guti: 'Mourinho, Real'e uygun biri değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2023 15:47
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Guti yaptığı açıklamada, "Mourinho döneminde Real Madrid maçlarını izlemekten sıkılırdım. Bence Real Madrid'e uygun biri değil. Zinedine Zidane'ı tekrar Real'in teknik direktörü olarak görmek isterim." dedi.

Guti, "Ancak deli bir insan Real'i bırakıp gider. Ancelotti'nin kalması gerekir. O Real Madrid için Real Madrid de onun için mükemmel bir yer." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Süper bir hocanız varken neden başka birini arıyorsunuz? Florentino Perez'i çok iyi tanıyorum. Bir taraftar olarak Ancelotti'nin gelecek sezon takımda kalacağına eminim." şeklinde konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery