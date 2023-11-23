Guti: 'Mourinho, Real'e uygun biri değil'

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Guti yaptığı açıklamada, "Mourinho döneminde Real Madrid maçlarını izlemekten sıkılırdım. Bence Real Madrid'e uygun biri değil. Zinedine Zidane'ı tekrar Real'in teknik direktörü olarak görmek isterim." dedi.



Guti, "Ancak deli bir insan Real'i bırakıp gider. Ancelotti'nin kalması gerekir. O Real Madrid için Real Madrid de onun için mükemmel bir yer." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, "Süper bir hocanız varken neden başka birini arıyorsunuz? Florentino Perez'i çok iyi tanıyorum. Bir taraftar olarak Ancelotti'nin gelecek sezon takımda kalacağına eminim." şeklinde konuştu.





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