Guti'den Şenol Güneş için ilk yorum!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörlerinden Guti Hernandez, Şenol Güneş gelişmesinin ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Guti'den Şenol Güneş için ilk yorum!
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27 Ekim 2022 13:39
Spor Toto Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen kapanırken, ikinci Şenol Güneş dönemi için geri sayım başladı. Siyah-beyazlı takımda bir dönem forma giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

GUTI'DEN ŞENOL GÜNEŞ PAYLAŞIMI

Daha önce siyah-beyazlılarda hem futbol oynayan hem de yardımcı antrenörlük yapan Guti, Şenol Güneş gelişmesine kayıtsız kalmadı. Guti, ""Şenol Güneş'e yeni macerasında başarılar" ifadesini kullandı.

GÜNEŞ'İN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere İspanyol futbol adamı, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta deneyimli teknik adamın yardımcılığını üstlenmişti. Guti, Real Madrid genç takımının yanı sıra Almeria ekibinde de çalıştı.



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