GUTI'DEN ŞENOL GÜNEŞ PAYLAŞIMI

GÜNEŞ'İN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

Spor Toto Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen kapanırken, ikinci Şenol Güneş dönemi için geri sayım başladı. Siyah-beyazlı takımda bir dönem forma giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile ilgili bir paylaşım yaptı.Daha önce siyah-beyazlılarda hem futbol oynayan hem de yardımcı antrenörlük yapan Guti, Şenol Güneş gelişmesine kayıtsız kalmadı. Guti, ""Şenol Güneş'e yeni macerasında başarılar" ifadesini kullandı.Hatırlanacağı üzere İspanyol futbol adamı, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta deneyimli teknik adamın yardımcılığını üstlenmişti. Guti, Real Madrid genç takımının yanı sıra Almeria ekibinde de çalıştı.