Guti son olarak Real Madrid U19 Takımı'nı çalıştırmıştı.

2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

İLGİLİ VİDEO

'ta yeni yardımcı antrenöroldu. İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı ekibe geleceğini duyurdu.Guti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolcu ve teknik adam olarak görev aldığı Real Madrid'e teşekkür ederek, "." ifadesini kullandı.Beşiktaş'a, kendisine gösterdiği sevgi ve güven için minnettar olduğunu vurgulayan Guti, "" şeklinde görüş belirtti.