Beşiktaş'ta yeni yardımcı antrenör Guti oldu. İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı ekibe geleceğini duyurdu.
Guti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolcu ve teknik adam olarak görev aldığı Real Madrid'e teşekkür ederek, "Profesyonel olarak gelişme kaydetmek için birkaç gün içinde evim Beşiktaş'a teknik direktör yardımcısı olarak katılacağım." ifadesini kullandı.
Beşiktaş'a, kendisine gösterdiği sevgi ve güven için minnettar olduğunu vurgulayan Guti, "Bunu çok iş ve büyük bir hevesle geri ödeyeceğim. Ailem ve ben İstanbul'daki bu maceraya başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.
İspanyol isim Beşiktaş'tan yıllık 350 bin euro maaş alacak. Guti son olarak Real Madrid U19 Takımı'nı çalıştırmıştı. 2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.
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Guti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolcu ve teknik adam olarak görev aldığı Real Madrid'e teşekkür ederek, "Profesyonel olarak gelişme kaydetmek için birkaç gün içinde evim Beşiktaş'a teknik direktör yardımcısı olarak katılacağım." ifadesini kullandı.
Beşiktaş'a, kendisine gösterdiği sevgi ve güven için minnettar olduğunu vurgulayan Guti, "Bunu çok iş ve büyük bir hevesle geri ödeyeceğim. Ailem ve ben İstanbul'daki bu maceraya başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.
İspanyol isim Beşiktaş'tan yıllık 350 bin euro maaş alacak. Guti son olarak Real Madrid U19 Takımı'nı çalıştırmıştı. 2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın