Gusül abdesti nasıl alınır? Abdest nasıl alınır? Abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest nasıl alınır, Abdest alırken hangi dualar okunur? sorularının yanıtını öğrenmek isteyenler haberimizden tüm detaylara ulaşabilir. Peki Abdest alırken nelere dikkat etmek gerekir? Dört mezhebin farz saydığı hususları da içerecek şekilde sünnet ve adabına riayet edilerek, abdest alınır. İşte detaylar...Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır.Ameller Niyetlere Göredir(1) Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i işittim şöyle buyuruyordu:"Ameller ancak niyetlere göredir..."Buhari 143, Müslim 1907/100, Ebu Davud 2201, Nesei 75, Alb,nî İrva 1/59Gusül Abdesti Almanın Şekli(2) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:"Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cünüplükten yıkanmaya şöyle başlardı.-Önce ellerini yıkardı.-Sonra sağ eliyle suyu sol eline boşaltır ve fercini (avret yerini) yıkardı.-Sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı.-Sonra suyu alır ve parmaklarını saç köklerine sokar, tamamıyla suyun ulaştığına kani oluncaya kadar başını yıkardı.-Sonra suyu elleriyle alır ve başının üzerine üç defa bolca dökerdi.-Sonra vücudunun kalan yerleri üzerine su akıtırdı.-Bundan sonra da ayaklarını yıkardı."Buhari 370, Müslim 316/35, Ebu Davud 242, Nesei 421, Abdurrezzak 999, Humeydi 163, Darimi 1/191, İbni Huzeyme 242, İbni Hibban 1196, Malik 1/44, Ahmed 6/52(3) Meymune (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:"Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gusül abdesti aldı.-Fercini (avret yerini) yıkadı.-Sonra elini yere veya duvara sürtüp ovaladı.-Sonra namaz abdesti gibi abdest aldı.-Sonra başına ve vücudunun tamamına suyu akıttı.-Sonra oradan kenara çekilerek ayaklarını yıkadı.Dört mezhebin farz saydığı hususları da içerecek şekilde sünnet ve adabına riayet edilerek, abdest şöyle alınır: Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Maliki mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dahil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir."Euzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.2. Yüzü yıkamak.3. Başın dörtte birini meshetmek.4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.Abdestin Sünnetleri:1. Abdest almaya niyet etmek2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.6. Yıkanan organları ovmak.7. Ağza üç kere su almak.8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.15. Kulakları meshetmek.16. Boynu meshetmek.17. Başın tamamını meshetmek.18. Parmakların arasını hilallemek.- Yellenmek- Vücudun her hangi bir bölgesinden kan ve irin çıkması- Ağız dolusu kusmak- Ağızdaki kanamaların çok fazla olması- Uyumak, uyuya kalmak- Bilinci kaybolması bayılmak- Namaz kılarken yanındakilerin duyacağı kadar gülmek- Bir anlık çıldırmak, delirmek- Alkol almak- Eşlerin birbiri ile aşırı derecede yakınlaşması- Teyemmümlü kimsenin suyu bulması da abdesti bozar