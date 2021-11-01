Gustavo ve Valencia için Galatasaray maçı seferberliği

Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sahalara dönüşünün 1 ay sürebileceği kaydedildi.

Abone Ol
Gustavo ve Valencia için Galatasaray maçı seferberliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2021 11:23
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlanan diğer isimler Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sahalara dönüşünün 1 ay sürebileceği ifade ediliyor.

Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilirken, Gustavo'nun sol omzu dirseğe bağlayan kaslarında yaralanma var. Sağlık heyeti iki oyuncuyu da yoğun bakıma alacak ve milli ara dönüşü 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışacak.

Ancak başarılı olunmazsa derbiye Altay'ın yanı sıra Gustavo ve Valencia'dan yoksun çıkacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.