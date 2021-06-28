Gustavo ve Sosa indirim isteğine cevap vermedi

Fenerbahçe'de yıllık ücretlerinde indirime gitmeleri istenen Gustavo ve Sosa'dan henüz olumlu bir yanıt gelmedi.

Haber; Sabah
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Gustavo ve Sosa indirim isteğine cevap vermedi
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28 Haziran 2021 10:32
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Fenerbahçe yönetiminin bu sezon en büyük hedeflerinden biri takımın maaş bütçesini düşürmek. Bunun için de Gustavo ve Sosa'dan yıllık ücretlerinde indirime gitmeleri istendi.

Ancak toplam yıllık ücretleri 5 milyon Euro'yu geçen bu ikiliden yönetime henüz olumlu bir cevap gelmedi.

Sarı-lacivertliler bu ikilinin takımda kalması durumunda orta sahaya yeni bir transfer yapmayı da düşünmüyor. Ancak biri ayrılırsa takviye gündeme gelecek.




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