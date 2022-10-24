Gustavo Henrique'ye yine tam not

Sezon başında taraftarlar için kapalı kutu olarak kadroya katılan ve Kim Min Jae gittikten sonra yerini doldurup doldurmayacağı tartışılan Gustavo Henrique artan performansıyla dikkat çekiyor.



Brezilyalı savunmacı her geçen maçta formunu yükseltiyor. 30 yaşındaki stoper özellikle Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında önemli rakipleri marke etti.



Beşiktaş deplasmanında Weghorst, Kadıköy'de de Başakşehir'in forveti Okaka'ya adım attırmayan Gustavo, alkışları kaptı.



