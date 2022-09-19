Gustavo Henrique takımın vazgeçilmezi oldu

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Gustavo Henrique her geçen gün performansını artırmaya devam ediyor.



Yaz transfer döneminde Kim Min-Jae'nin yerine transfer edilen Gustavo Henrique, ilk haftalarda en çok eleştirilen isimlerden birisi olmuştu. Kadıköy'de çıktığı ilk maçta iyi bir performans gösteremeyen Henrique, taraftarın da tepkisini çekmiş ve günah keçisi ilan edilmişti.



SKOR KATKISI DA YAPIYOR



Ancak Brezilyalı stoper, üst üste forma giydiği maçlarda gösterdiği iyi performansla Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, bu sezon 2. golünü kaydetti. Sarı-lacivertli formayla ilk maçlarında taraftarın eleştirdiği 29 yaşındaki stoper, hücumdaki katkısı ile dikkati çekiyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada takımını öne geçiren golü kaydeden savunma oyuncusu, Alanyaspor'a karşı da takımının 2. golünü atmayı başardı.







