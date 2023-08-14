Gustavo Henrique takım arıyor!

Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, kendisine kulüp bakıyor.

, Fotoğraf; AA
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Gustavo Henrique takım arıyor!
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14 Ağustos 2023 09:17
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, tıpkı Willian Arao gibi takımdan ayrılacağını açıkladığı Gustavo Henrique'nin yeni durağının neresi olacağı konusunda henüz bir gelişme yok.

Brezilyalı stoperin menajerinin, hem Brezilya'dan hem de Türkiye'den oyuncusu için kulüp arayışlarına devam ettiği ancak henüz olumlu bir sonuç alamadığı bildirildi.

Fenerbahçe 30 yaşındaki stoperin bonservisini 1.4 milyon euro'ya satın almıştı.

Henrique, sarı-lacivertli formayı 23 maçta forma giydi ve 3 gol 2 asist kaydetti.
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