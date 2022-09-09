Gustavo Henrique: 'Kötü maçlar çıkardığımı düşünmüyorum'

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından olan Gustavo Henrique, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Zor bir maç olacağını bildiklerini dile getiren Gustavo Henrique, "Bizler açısından zor bir maç oldu. Bu zorluğu bekliyorduk. Bunun için hazırdık. Son dakikaya kadar iyiydik. Galibiyet çok iyi oldu. İyi başlangıç yapmak adına galibiyet bizim için önemliydi. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz ve sonraki maçımıza hazırlanacağız" diye konuştu.



"DURAN TOPLARDAN GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"



Duran toplarda güçlü olduklarını belirten Brezilyalı stoper, "Açıkçası duran toplar konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda güçlü olduğumuzu söyleyebilirim. Gol atabildiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda ikinci golde de Batshuayi'ye yardımcı olduğum için çok mutlu oldum. Bu şekilde devam edeceğiz. Gol atmak benim için önemli ancak galibiyet daha önemliydi. Bu şekilde duran top çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"BU TİP MAÇLARA ALIŞKIN OLMAMIZ GEREKİYOR"



Dinamo Kievli oyuncuların karşılaşmada çok faul yaptığı yönünde gelen bir soruya cevap veren Henrique, "Bana göre bu rakip takımın bir stratejisiydi. Zaten fiziksel anlamda geçecek bir oyundu. Bunu biliyorduk, daha öncesinde de karşılaşmıştık. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onlar da bizim oyun ritmimizi durdurmaya çalıştılar. Ancak biz mental anlamda güçlü kalmasını bildik. Gol atmak için en iyi anı bekledik. Çalışmalarımızı, mücadelemizi bu yönde sürdürdük gol atmak için. Neticesinde de golü bulduk. Bu tip maçlara alışkın olmamız gerekiyor. Böyle maçları nasıl oynamamız gerektiğin bilmemiz gerekiyor. Ama rakibe üstün olan taraf bizdik" şeklinde konuştu.



"KÖTÜ PERFORMANSLAR ORTAYA KOYDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"



Transfer olduğu ilk dönemde performansının düşük olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını dile getiren Henrique, sözlerini şöyle noktaladı:



"Ben açıkçası bu eleştiriye katılmıyorum. Bana göre performansım oynadığım ilk maçlarda o kadar da kötü değildi. Ben kötü performanslar ortaya koyduğumu düşünmüyorum. Ama biraz zaman gerekiyor. Yeni takımınıza alışmak zorundasınız. Bende adaptasyonumu sürdürüyorum. Çünkü bir önce oynadığım lige göre buradaki futbol biraz daha farklı. Dolayısıyla bu da bir adaptasyon gerektiriyor. Ben her maç en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum saha içerisinde. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamak da bunu gerektiriyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Eksik yanlarımı geliştirerek her zaman gelişme yönünde hareket edeceğim."



ÜMRANİYESPOR MAÇINDA ISLIKLANMIŞTI



Süper Lig'de ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar yeni transfer Gustavo Henrique ıslıkla protesto etmişti. Kadıköy'de oynanan maçtaki performansıyla sosyal medyada eleştiri konusu olan Gustavo Henrique, karşılaşmanın son anlarındaki müdahalesiyle tepki çekmişti.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ