Gustavo Henrique için transfer açıklaması!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması geldi. Brezilyalı oyuncunun temsilcisi, "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gustavo Henrique için transfer açıklaması!
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16 Temmuz 2023 13:17
Son güncelleme 16 Temmuz 2023 13:46
Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.

Savunma hattına Alexander Djiku'yu katan ve Rodrigo Becao'nun transferinin resmiyet kazanması için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde bu bölgede oynayan bazı oyuncularla yollar ayrılacak.

İSMAİL KARTAL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe'de savunma hattında takımdan ayrılması en muhtemel isimlerin başında Gustavo Henrique geliyor. İsmail Kartal, geçen sezon Jorge Jesus tarafından transfer edilen Brezilyalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'de kısa süre içinde yolların ayrılması beklenen Henrique için temsilcisinden de bir açıklama geldi. Sports Digitale'ye konuşan 30 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Gustavo Henrique, 3 kez gol sevinci yaşadı.

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

Brezilya'da Santos ve Flamengo formaları giyen Gustavo Henrique, geçen sezon Jorge Jesus'un da etkisiyle Fenerbahçe'ye imza attı. 

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