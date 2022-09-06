Gustavo Henrique güven tazeledi

Fenerbahçe'de kötü bir başlangıç yapan Gustavo Henrique, sonrasında toparladı. Kayseri maçındaki hatasız oyunuyla da güven tazeledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Gustavo Henrique güven tazeledi
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06 Eylül 2022 13:15
Ümraniyespor maçında gösterdiği performansın ardından gerek maç içinde gerekse de karşılaşma sonrası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken Gustavo Henrique, sonrasında başarılı bir grafik çizdi.

Austria Wien ile Avrupa Ligi maçında gösterdiği performansın ardından ligdeki Kayseri maçında da hemen hemen hatasız oynayan Brezilyalı stoper için yapılan eleştiriler bir anda bıçak gibi kesildi. 

 

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