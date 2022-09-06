Ümraniyespor maçında gösterdiği performansın ardından gerek maç içinde gerekse de karşılaşma sonrası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken Gustavo Henrique, sonrasında başarılı bir grafik çizdi.Austria Wien ile Avrupa Ligi maçında gösterdiği performansın ardından ligdeki Kayseri maçında da hemen hemen hatasız oynayan Brezilyalı stoper için yapılan eleştiriler bir anda bıçak gibi kesildi.