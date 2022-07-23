Gustavo Henrique, Fenerbahçe'ye yakın

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı.



Sarı-lacivertlilerin, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.



29 yaşındaki futbolcunun temsilcilerinin Rio'da Fenerbahçeli yöneticilerle son detayları konuştuğu aktarıldı.



Fenerbahçe'nin, bu transfer için Flamengo'ya yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.



MAÇ KADROSUNDA YOK!



Gustavo Henrique'nin, Flamengo'nun Avai ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmaması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı.





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