Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique'ye talip çıktı.



Savunmaya takviye yapmak isteyen Brezilyalı ekibi Gremio, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Gustavo Henrique için görüşmeleri sürdürüyor. Brezilyalı stoperin, ülkesine dönmeye yakın olduğu ifade edildi.



Gustavo, Fenerbahçe'de bulduğu şansları iyi kullanamayınca yedek kulübesine çekilmişti. Henrique'nin sarı-lacivertli takımla olan kiralık sözleşmesi haziranda sona eriyor.



Brezilyalı futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı. Deneyimli savunmacı bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 1 de asist yaptı.



GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?



24 Mart 1993 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Santos altyapısında başladı. Sırasıyla Flamengo ve Fenerbahçe formaları giydi.1.96'lık boyuyla dikkat çeken Gustavo, savunma hattında stoper olarak görev yapıyor. Tecrübeli futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Gustavo Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon euro...





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