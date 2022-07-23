Gustavo Henrique'de sona doğru

ayrılacak olması vede beklenmedik sakatlığı sonrası savunmadaki boşluğu doldurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Fluminense'deniçin girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, listesindeki bir başka isim olan Flamengo'dankonusunda büyük ilerleme kaydetti.Brezilya'daki O Dia Gazetesi'nin haberine göre Sarı-lacivertliler,menajeriyle önceki gün video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce Flamengo'da hocalık yapan Jorge Jesus'un da yakından tanıdığı Henrique'nin maaşı ve sözleşme süresi konusunda ortak noktada buluşulduğu bildirildi.Haberde Fenerbahçe'nin, sözleşmesi 2023 Aralık ayında sona erecek tecrübeli stoper için 2.5 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı vurgulandı. Kırmızı-siyahlıların, birkaç gün içinde bu teklife olumlu ya da olumsuz dönüş yapacağı vurgulandı. Deneyimli oyuncunun, Türkiye'de oynamak konusunda istekli olduğu ifade edilirken, anlaşmanın sağlanması halinde transferin kısa sürede resmiyet kazanacağı iddia edildi.