Gustavo Henrique Brezilya yolcusu!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Gustavo Henrique için ülkesinden Santos devreye girdi.30 yaşındaki savunmacı, altyapısından yetiştiği ve 2012'den 2020'ye kadar formasını giydiği siyah-beyazlılara dönmeye sıcak bakıyor.Fenerbahçe, geçen sezon kiraladığı Henrique'nin bonservisini zorunlu opsiyon nedeniyle 1.4 milyon Euro'ya satın almıştı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli savunmacıyı aynı fiyata satmak istiyor.Fenerbahçe'de 23 maçta süre bulan Henrique, 3 kez gol sevinci yaşadı.