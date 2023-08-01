Gustavo Henrique, Brezilya'ya dönüyor

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, sarı-lacivertli ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.
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Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Gustavo Henrique, bu hafta içinde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Haberde, Brezilyalı stopere Enner Valencia'nın da forma giydiği Internacional'in ilgisinin bulunduğu yazıldı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 23 resmi maça çıkan 30 yaşındaki stoper, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetmişti.
INTERNACIONAL İLGİLENİYOR
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Gustavo Henrique, bu hafta içinde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Haberde, Brezilyalı stopere Enner Valencia'nın da forma giydiği Internacional'in ilgisinin bulunduğu yazıldı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 23 resmi maça çıkan 30 yaşındaki stoper, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetmişti.