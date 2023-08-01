Gustavo Henrique, Brezilya'ya dönüyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gustavo Henrique, Brezilya'ya dönüyor
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01 Ağustos 2023 18:02
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 18:11
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, sarı-lacivertli ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.



INTERNACIONAL İLGİLENİYOR

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Gustavo Henrique, bu hafta içinde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Haberde, Brezilyalı stopere Enner Valencia'nın da forma giydiği Internacional'in ilgisinin bulunduğu yazıldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 23 resmi maça çıkan 30 yaşındaki stoper, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetmişti.

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