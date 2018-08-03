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Gustavo Gomez Palmeiras'a transfer oldu

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras, AC Milan'dan Paraguaylı stoper Gustavo Gomez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com
Gustavo Gomez Palmeiras'a transfer oldu
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03 Ağustos 2018 13:37
Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras, AC Milan'dan Paraguaylı stoper Gustavo Gomez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Scolari'nin takımı Palmeiras't bir yıl kiralık olarak forma giyecek olan Gomez, "Bir futbolcu için kulübün fiziki şartları ve taraftar profili çok önemlidir. Palmeiras'ı tercih etmemde taraftar profili de etkili oldu, bu harika kulüpte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

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