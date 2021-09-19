Gustavo Assunçao: 'Topla hücuma çıkmayı severim'

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, takıma gelişi ve oyun stili hakkında açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Assunçao, "Galatasaray gibi büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum. Herkes beni iyi karşıladı, iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Oyun stilinden bahseden Gustavo Assunçao, "Toplu oyunu severim. Geriden topla hücuma çıkmayı severim. Ayrıca defansif anlamda da top kazanmayı seven bir oyuncuyum." dedi.



