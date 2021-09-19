Gustavo Assunçao: "Topla hücuma çıkmayı severim"

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao oyun stilini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Gustavo Assunçao: 'Topla hücuma çıkmayı severim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2021 15:47
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, takıma gelişi ve oyun stili hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Assunçao, "Galatasaray gibi büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum. Herkes beni iyi karşıladı, iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyun stilinden bahseden Gustavo Assunçao, "Toplu oyunu severim. Geriden topla hücuma çıkmayı severim. Ayrıca defansif anlamda da top kazanmayı seven bir oyuncuyum." dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.