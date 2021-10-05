Gustavo Assunçao henüz beklentileri karşıyalamadı

Gustavo Assuncao, şu ana kadar Galatasaray'da kulüpte aradığını bulamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gustavo Assunçao henüz beklentileri karşıyalamadı
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05 Ekim 2021 14:00
Galatasaray'ın büyük umutlarla kiraladığı ve sezon sonunda bonservisini almayı planladığı Gustavo Assuncao, şu ana kadar Sarı-Kırmızılı kulüpte aradığını bulamadı.

3-0 kaybedilen Kayserispor karşılaşmasında 90 dakika oynayan Brezilyalı ön libero, diğer 3 maçta kulübeden çıkamadı.

İsmi UEFA listesinde de yer almayan 21 yaşındaki oyuncunun, fiziksel açıdan takıma hazır olmadığı belirtiliyor.


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