Gustavo Alfaro: "Valencia zor zamanlardan geçti"
Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Katar maçı sonrası Enner Valencia ile ilgili konuştu.
Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Katar'ı 2-0 yendikleri 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Alfaro'nun sözleri:
"Enner Valencia, Ekvador tarihinin en golcü oyuncusu. Çok zor zamanlardan geçti. Ekvador'da eleştirildi, yetenekleri sorgulandı. Ancak, bugün çıkıp onun için anlamı çok büyük olan gollerini attı."
İşte Alfaro'nun sözleri:
"Enner Valencia, Ekvador tarihinin en golcü oyuncusu. Çok zor zamanlardan geçti. Ekvador'da eleştirildi, yetenekleri sorgulandı. Ancak, bugün çıkıp onun için anlamı çok büyük olan gollerini attı."
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|Hollanda
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|Senegal
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|Katar
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