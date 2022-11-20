Gustavo Alfaro: "Valencia zor zamanlardan geçti"

Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Katar maçı sonrası Enner Valencia ile ilgili konuştu.

Gustavo Alfaro: 'Valencia zor zamanlardan geçti'
Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Katar'ı 2-0 yendikleri 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Alfaro'nun sözleri:

"Enner Valencia, Ekvador tarihinin en golcü oyuncusu. Çok zor zamanlardan geçti. Ekvador'da eleştirildi, yetenekleri sorgulandı. Ancak, bugün çıkıp onun için anlamı çok büyük olan gollerini attı."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador11002023
2Hollanda00000000
3Senegal00000000
4Katar100102-20
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