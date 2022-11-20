Gustavo Alfaro: 'Valencia zor zamanlardan geçti'

Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Katar'ı 2-0 yendikleri 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Alfaro'nun sözleri:



"Enner Valencia, Ekvador tarihinin en golcü oyuncusu. Çok zor zamanlardan geçti. Ekvador'da eleştirildi, yetenekleri sorgulandı. Ancak, bugün çıkıp onun için anlamı çok büyük olan gollerini attı."



