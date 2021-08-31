Gururumuzsunuz Sultanlar!

"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gururumuzsunuz Sultanlar!
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31 Ağustos 2021 21:57
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmanın başında bloklarda etkili olamayan ve 14-11 geriye düşen Türkiye, daha sonra 7-1'lik seriyle 18-15'lik üstünlüğü yakalayarak rakibine mola aldırdı. Üst üste etkili servis kullan milli takım, ilk seti 25-18 aldı.

İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan A Milli Takım, Tuğba Şenoğlu'nun etkili performansıyla farkı 10 sayıya (18-8) çıkardı. Milliler, farkın açılmasıyla oyundan düşen Polonya karşısında ikinci seti 25-14 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi.

Dengeli geçen üçüncü seti 25-23 önde bitiren "Filenin Sultanları", karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye, Sırbistan-Fransa maçının galibiyle 3 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Ayça Aykaç)

Polonya: Efimienko-Mlotkowska, Wenerska, Czyrnianska, Alagierska, Stysiak, Gorecka (Stenzel, Jagla, Smarzek, Nowicka, Grajber, Lukasik)

Setler: 25-18, 25-14, 25-23

Süre: 77 dakika (25, 23, 29)

 


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