Gururumuzsunuz Sultanlar!

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gururumuzsunuz Sultanlar!
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29 Ağustos 2021 19:20
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

D Grubu'nda 5'te 5 yapan milliler, son 16 turunda B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı.

İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1

Hande Baladın'ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14'lük skorla durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, İlkin Aydın, Ayça Aykaç, Beliz Başkır)

Çekya: Simanova, Valkova, Kossanyiova, Trnkova, Orvosova, Mlejnkova (Dostalova, Hodanova, Svobodova, Kojdova, Bajusz, Purchartova, Chevalierova)

Setler: 25-13, 22-25, 25-14, 25-13

Süre: 96 dakika (24, 28, 21, 23)

 


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