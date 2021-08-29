Gururumuzsunuz Sultanlar!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.



D Grubu'nda 5'te 5 yapan milliler, son 16 turunda B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı.



Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı.



İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1



Hande Baladın'ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14'lük skorla durumu 2-1 yaptı.



Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.



Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.



Salon: Kolodruma



Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)



Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, İlkin Aydın, Ayça Aykaç, Beliz Başkır)



Çekya: Simanova, Valkova, Kossanyiova, Trnkova, Orvosova, Mlejnkova (Dostalova, Hodanova, Svobodova, Kojdova, Bajusz, Purchartova, Chevalierova)



Setler: 25-13, 22-25, 25-14, 25-13



Süre: 96 dakika (24, 28, 21, 23)







