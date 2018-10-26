Gururumuz Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nı hedefliyor!

Ampute futbolda Dünya Kupası heyecanı Meksika'da yaşanacak.



San Juan de Los Lagos kentinde düzenlenecek şampiyonada 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek. Avrupa şampiyonu olarak gönülleri fetheden Ampute Milli Takımı, Meksika'da yeni bir tarih yazmaya çalışacak. Türkiye, F Grubu'nda ABD, Kenya ve Liberya ile karşılaşacak. Millliler, ilk maçını 29 Ekim'de TSİ 01.00'de Kenya ile yapacak.



Kupada final maçı 4 Kasım Pazar günü oynanacak.



2014 yılında yine Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Rusya şampiyon olurken, Türkiye üçücülüğü elde etmişti.



Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:



29 Ekim Pazartesi:



01.00 Türkiye-Kenya



30 Ekim Salı:



03.00 Türkiye-Liberya



31 Ekim Çarşamba:



02.00 Türkiye-ABD



Hedef şampiyonluk



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı ekibin geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon olduğuna işaret ederek, "Dünya Kupası'na bu unvanla gideceğiz. Meksika'da da şampiyonluk hedefliyoruz." dedi.



Milli takımın, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yoğun kamp dönemi geçirdiğini belirten Uztürk, "Birçok milli takım kampımızı da sponsorlar üstlendi. 'Hemen hemen hiç para ödemedik' desek doğru olur. İyi hazırlandık." ifadelerini kullandı.



Arif Ümit Uztürk, şampiyonada 24 takımın mücadele edeceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Rusya, İngiltere, Meksika ve Nijerya gibi iddialı ülkeler var. Takımımızın motivasyonu iyi. Bizi Türkiye'de bekleyenleri mutlu edecek bir sonuçla dönmek istiyoruz. Şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Çocuklarımızla konuştuk. Avrupa Şampiyonası rüzgarından çıkmalarını ve tamamen Dünya Kupası'na motive olmalarını istedik. Hiçbir rakibi hafife almadan mücadele etmelerini söyledik. Dünya üçüncülüğümüz var. Şimdiki hedefimiz şampiyonluk."



