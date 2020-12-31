Gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir? Alo 181 Gürültü şikayet hattı (31 Aralık Perşembe)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezi Alo 181 2013 yılından bu yana 7/24 hizmet veriyor. Çevre, Kentsel Dönüşüm ve Tapu Kadastro uygulamaları hakkında bilgi veren hat aynı zamanda Bakanlığın mevzuat alanına ilişkin şikayetlerde vatandaşların sorunlarını ilgili kurumlara iletiyor. Merkezi Trabzon'da bulunan Alo 181 hattının kuruluşundan bu yana 32 bin 489 gürültü şikayetini sonuçlandırdığı açıklandı. Gürültü çağrılarının yıllara göre değişimi şu şekilde; 2013 yılı 2.774 çağrı, 2014 yılı 14.455 çağrı, 2015 yılı 13.152 çağrı, 2016 yılı 2.108 çağrı. Merkezden alınan bilgilerde şu açıklamalara yer verildi: ''Vatandaşlar bulundukları yerlerde gürültü eşik değerlerine uyulmadığına inanıyor ve rahatsız oluyorlarsa Alo 181'i aramalılar. Vatandaşların konuyla ilgili şikayet veya ihbarları kayıt altına alınıp ilgili kurumlara iletilerek sonucu yine şikayet sahibi vatandaşa aktarılıyor.''Gürültü konusunda çağrı merkezine en fazla başvuru İstanbul'dan geldiği belirtilirken: ''İzmir, Muğla, Ankara, Bursa, Mersin, Kocaeli diğer en fazla şikayet gelen illerimiz. Bu illerimizin çağrı sayıları ise şu şekildedir; İstanbul 7.425 çağrı, Ankara 2.006 çağrı, Kocaeli 1.293 çağrı, Bursa 1.051 çağrı, Mersin 742 çağrı, Muğla 584 çağrı. Gürültü şikayetleri sonrasında İl müdürlüklerimiz gerekli denetimleri yapıyor. Gürültüde eşik değerlere uymayan işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor'' açıklamasına yer verildi.Çağrı merkezine gelen ağırlıklı gürültü şikayetleri ile ilgili olarak şu açıklamaya yer verildi: ''Eğlence mekanlarındaki yüksek müziğin yanı sıra motorlu taşıt, demiryolu trafiği, sokak düğünü, inşaat makinesi sesleri, araç motorları, ramazan davulu, komşu gürültüsü şeklinde şikayetler geliyor. Yaz aylarında tatil beldelerinde işletmelerden kaynaklanan gürültü şikayetlerinde artış görülüyor. Gürültü çevre kalitesini ve insan sağlığını olumsuz etkiler, bunun farkındayız. Bakanlığımızın amacı, insanlarımızı gürültüden uzak, sessiz ve sakin, daha huzurlu, sağlıklı, kaliteli bir çevrede yaşamalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu noktada 5 büyük ilimizin gürültü haritaları hazırlanmıştır.''Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu gürültü denetimlerinde rekor ceza Muğla'ya kesildi. Muğla, tatil sezonunu 680 bin 498 lira cezayla kapattı. Yaz aylarında eğlence merkezlerinde artan gürültü kirliliğine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı göz açtırmadı. Turizm öncelikli kıyı illerinde yapılan denetimlerde en çok ceza Muğla'ya kesildi. En gürültücü yerler Bodrum ve Marmaris Bakanlık yaz aylarında gürültü şikâyetlerinin artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Eğlence mekânlarının yoğun olduğu Bodrum ve Marmaris de yılın son 9 ayında yapılan 104 denetimde 680 bin 498 lira ceza kesildi. Gürültü denetimlerinde dikkat çeken bir diğer yer ise Antalya oldu. Bakanlık 202 denetimde Antalya'da gürültü yönetmeliğine uymayan işletmelere 501 bin 810 lira ceza verdi.Geçen yılın en gürültücü ili olan İstanbul, bu defa diğer illere oranla sessiz kaldı. Eğlence merkezlerini sıkı denetime alan Bakanlık, 280 denetimde İstanbul'a 121 bin 902 lira ceza kesti. İstanbul'u gürültü cezalarında Çanakkale takip etti. Çanakkale'de yapılan 33 denetimde işletmelere 128 Bin 651 lira ceza verildi. İzmir Sezonu Cezasız Kapattı Yapılan denetimlerde, ceza almayan illerde oldu. İzmir ve Balıkesir'de 77 denetim yapıldı. Bu denetimlerde cezai işlem uygulanmadı. Aydın'a ise 53 denetimde 35 bin 877 lira ceza uygulandı.