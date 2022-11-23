Gürsel Aksel Stadı taraftara kapılarını açacak

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda bir ilk gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en modern statları arasında gösterilen ve 26 Ocak 2020'de Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılan Gürsel Aksel Stadı, kapılarını sporseverlere açacak. Gürsel Aksel'i gezmek isteyenler, "Efsane Tur" adıyla rehber eşliğinde stadı yakından tanıma fırsatı bulacak.



Tura katılanlar, aralarında Türkiye'de ilk olarak yapılan stat çatısının yanı sıra saha kenarı ve yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası, protokol locası gibi yerleri gezecek. Tur kapsamında penaltı atış etkinliği, Göztepe tarihi sunumu da gerçekleştirecek. Üç farklı pakette sunulan tur biletlerinde katılımcılar, forma, VIP davetiye, isime özel anı bilet ve Göztepe Dergisi gibi hediyelere ulaşma imkanı bulabilecek.

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