Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez milli maç oynanacak

Stat O G B M Adana 5 Ocak Fatih Terim 5 2 2 1 Ali Sami Yen 28 13 4 11 Alsancak 1 0 1 0 Ankara 19 Mayıs 28 14 5 9 Ankara İstiklal 1 0 0 1 Antalya 10 6 3 1 Antalya Atatürk 3 1 0 2 Atatürk Olimpiyat 4 2 2 0 Bahçeşehir Okulları 2 2 0 0 Başakşehir Fatih Terim 4 4 0 0 Bursa Atatürk 8 3 2 3 Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 3 3 0 0 Denizli Atatürk 2 0 1 1 Eskişehir Yeni 4 3 0 1 Hüseyin Avni Aker 4 2 2 0 İnönü 67 29 17 21 İsmetpaşa 1 1 0 0 İzmir Atatürk 34 13 11 10 Kamil Ocak 1 0 0 1 Konya Büyükşehir 7 3 2 2 Manisa 19 Mayıs 1 0 0 1 Recep Tayyip Erdoğan 1 1 0 0 Samsun 19 Mayıs 1 1 0 0 Şenol Güneş Spor Kompleksi 1 0 0 1 Taksim 9 2 2 5 Tevfik Sırrı Gür 1 1 0 0 Türk Telekom 9 4 3 2 Ülker 19 10 4 5 Vodafone Park 3 1 2 0 Yeni 4 Eylül 1 0 0 1 Yeni Rize 1 0 1 0 TOPLAM 264 121 64 79

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Litvanya arasındaki karşılaşma, son dönemde Türk futboluna kazandırılan statlardan Gürsel Aksel'de oynanacak.Türkiye'de 18 il ve 31 statta 264 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı, bu müsabakalarda 121 galibiyet, 64 beraberlik ve 79 yenilgi yaşadı.Yurt içinde en fazla karşılaşmayı İnönü Stadı'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, burada 67 maça çıktıktan sonra yenilenen ve Vodafone Park ismini alan statta da 3 müsabaka oynadı.İnönü Stadı'nın ardından en fazla maça ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda 34 müsabaka yapıldı. En son 11 Şubat 2009'da Türkiye-Fildişi Sahili maçını takip eden İzmirli sporseverler, yaklaşık 13 yıl sonra tekrar ay-yıldızlı ekibi izleyecek.Gürsel Aksel Stadı, Atatürk ve Alsancak Stadı'nın ardından İzmir'de milli maç heyecanının yaşanacağı 3. stat olacak.Geride kalan 264 müsabakada İstanbul'da 144, İzmir'de 35, Ankara'da 29 maça çıkan ay-yıldızlılar, Antalya'da 15, Bursa'da 8, Konya'da 7, Adana ve Trabzon'da 5, Eskişehir'de 4, Kayseri'de 3, Denizli'de 2, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Mersin, Rize, Samsun ile Sivas'ta ise birer müsabaka oynadı.Göztepe'nin maçlarına ev sahipliği yapan ve TOKİ tarafından 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, 26 Ocak 2020'de Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.Bu süreçte 2021'de Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan statta, 23 Şubat 2022'de Türkiye ile Sırbistan arasındaki FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu mücadelesi oynandı.A Milli Futbol takımın yurt içinde müsabaka oynadığı statlar ve bu statlarda aldığı sonuçlar şöyle: