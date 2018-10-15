Gürgen Öz'den Arda Turan'a kafama sık videosu

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Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda son günlere damgasını vuran Arda Turan ve Berkay tartışmasını ti ye alırken görülüyor.Yer aldığı komedi yapımlarıyla kendisini tanıma fırsatı bulduğumuz oyuncu Gürgen Öz, sosyal medyadan paylaşılan bir videoda Arda Turan'ın hastane ziyareti sırasında Berkay'a sarf ettiği 'Kafama sık' sözlerini ti ye alırken görülüyor. İddilara göre Berkay'ın burnunu kırdıktan sonra hızını alamayan Arda Turan özür dilemek adına belinde ruhsatsız silahıyla şarkıcının bulunduğu hastaneye gitmiş ve Berkay'ın odasına giderek; "Bu olaylara sen inanıyorsan kafama sık" şeklinde sözler sarf etmişti. İşte Gürgen Öz'den 'Kafama sık' videosu: