Güreşte yarı final başarısı!

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde mücadele eden milli sporculardan Muhammet Akdeniz, yarı finale yükseldi.



Başkent Budapeşte'de serbest stil müsabakalarıyla başlayan organizasyonun ilk gününde gündüz seansı tamamlandı.



Erkekler serbest stil 79 kiloda güreşen Muhammet Akdeniz, ilk maçını Moldovalı Stanislav Novac ile yaptı. Milli sporcu 6-0 öndeyken Moldovalı güreşçi sakatlanarak müsabakayı tamamlayamadı.



Çeyrek finale çıkan Muhammet, Fransız Saifedine Alekma karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen maçı 5-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Muhammet, yarı finalde Yunan Georgios Kougıoumtsidis ile karşılaşacak.



65 kiloda Türkiye'yi temsil eden Münir Recep Aktaş, ilk maçında Fransız Quentin Sticker'i 11-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli güreşçi, çeyrek final maçında Azerbaycanlı Haji Aliyev'e 12-6 mağlup oldu.



70 kiloda mindere çıkan Selahattin Kılıçsallayan, ilk karşılaşmasında Ermeni Armen Andreasyan'a 3-1 yenildi.



97 kiloda direkt çeyrek final maçına çıkan Burak Şahin, Alman rakibi Erik Sven Thile ile yaptığı müsabakadan 4-2 mağlup ayrıldı.



57 kiloda mücadele eden Muhammet Karavuş da doğrudan çeyrek final maçı yaptı. Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan 19 yaşındaki Muhammet, Ermeni Manvel Khndzrtsyan'a teknik üstünlükle mağlup oldu.



Şampiyonada bugün akşam seansında yarı final karşılaşmaları yapılacak. 35 ülkeden 375 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 3 Nisan Pazar günü sona erecek.



