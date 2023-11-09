Güreşte Türkiye şampiyonaları Konya ve Çorum'da yapılacak

Türkiye Güreş Şampiyonası serbest stilde Konya, grekoromende ise Çorum'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreşte Türkiye şampiyonaları Konya ve Çorum'da yapılacak
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09 Kasım 2023 15:30
 Türkiye Güreş Şampiyonası serbest stilde Konya, grekoromende ise Çorum'da düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye şampiyonalarının talimatını yayımladı.

Buna göre, Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, 30 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ise 8-10 Aralık tarihlerinde Çorum'da yapılacak.

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