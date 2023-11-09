Güreşte Türkiye şampiyonaları Konya ve Çorum'da yapılacak

Türkiye Güreş Şampiyonası serbest stilde Konya, grekoromende ise Çorum'da düzenlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye şampiyonalarının talimatını yayımladı.
Buna göre, Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, 30 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ise 8-10 Aralık tarihlerinde Çorum'da yapılacak.
Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye şampiyonalarının talimatını yayımladı.
Buna göre, Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, 30 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ise 8-10 Aralık tarihlerinde Çorum'da yapılacak.
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