Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri Bulgaristan'da başlayacak.

Başkent Sofya'da düzenlenecek organizasyon 4 gün sürecek. Tokyo Olimpiyatları için daha önce güreşte 8 kota alan Türkiye, Bulgaristan'da 10 sıklette olimpiyat vizesi mücadelesi verecek.



Olimpiyatlar öncesi son kota müsabakalarında kadınlarda 5, grekoromende 3, serbest stilde 2 milli sporcu mindere çıkacak.



Daha önce serbest stilde 57 kiloda Süleyman Atlı, 86 kiloda Osman Göçen, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, 125 kiloda Taha Akgül, grekoromende 60 kiloda Kerem Kamal, 97 kiloda Cenk İldem, 130 kiloda Rıza Kayaalp, kadınlarda ise 50 kiloda Evin Demirhan Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandırmıştı.



Sofya'da olimpiyat kotası mücadelesi verecek milli güreşçiler ise şöyle:



- Serbest stil



65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan



74 kilo: Soner Demirtaş



- Grekoromen stil



67 kilo: Enes Başar



77 kilo: Fatih Cengiz



87 kilo: Metehan Başar



- Kadınlar



53 kilo: Zeynep Yetgil



57 kilo: Bedia Gün



62 kilo: Elif Jale Yeşilırmak



68 kilo: Buse Tosun



76 kilo: Yasemin Adar



