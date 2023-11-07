Güreşte Süper Lig müsabakaları Yozgat'ta yapılacak

Güreşte erkekler serbest stil ve grekoromende Süper Lig müsabakaları, Yozgat'ta yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreşte Süper Lig müsabakaları Yozgat'ta yapılacak
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07 Kasım 2023 15:25
Güreşte erkekler serbest stil ve grekoromende Süper Lig müsabakaları, Yozgat'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Serbest Güreş Süper Lig, 16-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları ise 18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Süper Lig'de geçen yıl hem erkekler serbest stil hem de grekoromende ASKİ Spor Kulübü şampiyon oldu.

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