Güreşte Süper Lig müsabakaları Yozgat'ta yapılacak

Güreşte erkekler serbest stil ve grekoromende Süper Lig müsabakaları, Yozgat'ta gerçekleştirilecek.



Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Serbest Güreş Süper Lig, 16-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.



Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları ise 18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak.



Süper Lig'de geçen yıl hem erkekler serbest stil hem de grekoromende ASKİ Spor Kulübü şampiyon oldu.



