Güreşte Süleyman Karadeniz, Tokyo'da beşinci oldu

Güreşte erkekler serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Süleyman Karadeniz bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibine yenilerek oyunları beşinci tamamladı.

Güreşte Süleyman Karadeniz, Tokyo'da beşinci oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibine mağlup oldu.

Süleyman Karadeniz, Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 97 kilo bronz madalya mücadelesinde İtalyan Abraham de Jesus Conyedo Ruano ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde geçen milli güreşçi, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Son dakika içinde rakibinin üst üste sayı almasına engel olamayan Süleyman Karadeniz karşılaşmayı 6-2 yitirdi ve bronz madalyadan oldu.

Süleyman Karadeniz, Tokyo 2020'yi beşinci olarak tamamladı.

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