Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 10 sıkletin 7'sinde milli sporcular seribaşı oldu. Dünya Güreş Birliği (UWW), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi serbest stilde seribaşı olan sporcuları açıkladı.



SERİ BAŞI OLAN MİLLİ GÜREŞÇİLER



Tokyo Olimpiyatları, 2021 Dünya Şampiyonası, 2022 Kıta (Avrupa) Şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları ve Ranking Serilerinde aldıkları derecelere göre belirlenen klasmanda 7 milli güreşçi, sıkletlerinde seribaşı listede yer aldı.



57 kiloda Muhammet Karavuş, 61 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Recep Münir Aktaş, 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda Muhammed Akdeniz ve 125 kiloda Taha Akgül, sıkletlerinde ilk 8 sporcu arasında bulunuyor.



BİRBİRLERİNE RAKİP OLMAYACAKLAR



Seribaşı olarak her sıklette belirlenen 8 sporcu, çeyrek final müsabakalarına kadar birbirleriyle karşılaşmayacak.





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