Güreşte olimpiyat hedefiyle sporcu yetiştirilecek

Güreş Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Çelikcan, "İnşallah biz yapacağımız çalışmalarla, özellikle güreşte ve diğer sporlarda olimpiyatları hedefleyerek sporcu yetiştireceğiz" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreşte olimpiyat hedefiyle sporcu yetiştirilecek
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11 Aralık 2021 14:44
Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mahmut Çelikcan, olimpiyat hedefiyle sporcu yetiştireceklerini belirtti.

Çelikcan, DSİ Baraj Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 8 yıl güreş yaptığını, bu spora destek vermek için federasyonda görev üstlendiğini söyledi.

Adana'nın geçmişte dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı gibi başarılı güreşçiler çıkardığını anlatan Çelikcan, şöyle konuştu:

"Onlar sadece Adana'ya değil, yurt dışında bayrağımızı dalgalandırarak ülkemize hizmet ettiler. Şimdi bize düşen onların kentimize ve ülkemize yaşattıkları gururu tekrar yaşatmak. İnşallah biz yapacağımız çalışmalarla, özellikle güreşte ve diğer sporlarda olimpiyatları hedefleyerek sporcu yetiştireceğiz. Ülkemizin bayrağını dalgalandıracak sporcular yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Hepimizin amacı güreşi canlandırmak olmalı. Spor bizim genlerimizde var. Güreş de ata sporumuz. Biz genlerimizden gelen sporu inşallah daha yukarılara taşıyacağız."

Adana'nın güreşte hak ettiği yere gelmesi için çalışacaklarını, serbest ve grekoromen organizasyonlarının bazılarını kentte yapmak istediklerini belirten Çelikcan, "Güreş camiası olarak bir aile gibiyiz. Sorunları ve sıkıntıları dinleyip, bunları hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

 

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