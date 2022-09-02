Güreşte Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takımların kadrosu açıklandı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-18 Eylül tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek organizasyonda milliler tüm sıkletlerde mücadele edecek.



Grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli güreşçi şampiyonada yer alacak.



Dünya Şampiyonası'nda ilk olarak Grekoromen Milli Takımı, ardından Kadın Milli Takımı, son olarak Serbest Milli Takımı mindere çıkacak.



Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular ise şöyle:



- Grekoromen



55 kilo: Ekrem Öztürk.



60 kilo: Kerem Kamal.



63 kilo: Ahmet Uyar.



67 kilo: Murat Fırat.



72 kilo: Selçuk Can.



77 kilo: Yunus Emre Başar.



82 kilo: Burhan Akbudak.



87 kilo: Ali Cengiz.



97 kilo: Metehan Başar.



130 kilo: Rıza Kayaalp.



Teknik direktör: Erdoğan Karaali.



Antrenörler: Atakan Yüksel, Şaban Donat, Cenk İldem.





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