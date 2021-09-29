Güreşte Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 30 milli güreşçi mindere çıkacak.



Türkiye adına serbest stilde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Avrupa şampiyonları Süleyman Atlı, Mustafa Kaya ve Süleyman Karadeniz, grekoromende dünya şampiyonu Metehan Başar, 23 yaş altı dünya şampiyonu Cengiz Arslan ve Burhan Akbudak, kadınlarda 23 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonu Evin Demirhan Yavuz ve Buse Tosun Çavuşoğlu da mücadele edecek.



Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar kadroda yer almıyor.



Serbest Güreş Milli Takımı, yarın öğle saatlerinde Oslo'ya hareket edecek



Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:



- Serbest stil



57 kilo: Süleyman Atlı



61 kilo: Emrah Ormanoğlu



65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan



70 kilo: Mustafa Kaya



74 kilo: Fazlı Eryılmaz



79 kilo: Ramazan Sarı



86 kilo: Osman Göçen



92 kilo: Erhan Yaylacı



97 kilo: Süleyman Karadeniz



125 kilo: Taha Akgül



- Kadınlar



50 kilo: Evin Demirhan Yavuz



53 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Mehlika Öztürk



57 kilo: Elvira Kamaloğlu



59 kilo: Ebru Dağbaşı



62 kilo: Merve Karadeniz



65 kilo: Aslı Demir



68 kilo: Nesrin Baş



72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu



76 kilo: Ayşegül Özbege



- Grekoromen



55 kilo: Ekrem Öztürk



60 kilo: Ahmet Uyar



63 kilo: Mehmet Çeker



67 kilo: Murat Fırat



72 kilo: Cengiz Arslan



77 kilo: Yunus Emre Başar



82 kilo: Burhan Akbudak



87 kilo: Metehan Başar



97 kilo: İbrahim Tığcı



130 kilo: Osman Yıldırım



