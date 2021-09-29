Güreşte Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 30 milli güreşçi mindere çıkacak.
Türkiye adına serbest stilde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Avrupa şampiyonları Süleyman Atlı, Mustafa Kaya ve Süleyman Karadeniz, grekoromende dünya şampiyonu Metehan Başar, 23 yaş altı dünya şampiyonu Cengiz Arslan ve Burhan Akbudak, kadınlarda 23 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonu Evin Demirhan Yavuz ve Buse Tosun Çavuşoğlu da mücadele edecek.
Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar kadroda yer almıyor.
Serbest Güreş Milli Takımı, yarın öğle saatlerinde Oslo'ya hareket edecek
Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:
- Serbest stil
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
70 kilo: Mustafa Kaya
74 kilo: Fazlı Eryılmaz
79 kilo: Ramazan Sarı
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Erhan Yaylacı
97 kilo: Süleyman Karadeniz
125 kilo: Taha Akgül
- Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Mehlika Öztürk
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Ebru Dağbaşı
62 kilo: Merve Karadeniz
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo: Ayşegül Özbege
- Grekoromen
55 kilo: Ekrem Öztürk
60 kilo: Ahmet Uyar
63 kilo: Mehmet Çeker
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Yunus Emre Başar
82 kilo: Burhan Akbudak
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 30 milli güreşçi mindere çıkacak.
Türkiye adına serbest stilde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Avrupa şampiyonları Süleyman Atlı, Mustafa Kaya ve Süleyman Karadeniz, grekoromende dünya şampiyonu Metehan Başar, 23 yaş altı dünya şampiyonu Cengiz Arslan ve Burhan Akbudak, kadınlarda 23 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonu Evin Demirhan Yavuz ve Buse Tosun Çavuşoğlu da mücadele edecek.
Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar kadroda yer almıyor.
Serbest Güreş Milli Takımı, yarın öğle saatlerinde Oslo'ya hareket edecek
Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:
- Serbest stil
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
70 kilo: Mustafa Kaya
74 kilo: Fazlı Eryılmaz
79 kilo: Ramazan Sarı
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Erhan Yaylacı
97 kilo: Süleyman Karadeniz
125 kilo: Taha Akgül
- Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Mehlika Öztürk
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Ebru Dağbaşı
62 kilo: Merve Karadeniz
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo: Ayşegül Özbege
- Grekoromen
55 kilo: Ekrem Öztürk
60 kilo: Ahmet Uyar
63 kilo: Mehmet Çeker
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Yunus Emre Başar
82 kilo: Burhan Akbudak
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım