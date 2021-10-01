Güreşte Dünya Şampiyonası heyecanı Norveç'te yaşanacak

2021 Dünya Güreş Şampiyonası 2 Ekim Cumartesi günü Norveç'te başlayacak.



Başkent Oslo'da 2-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 60 ülkeden yaklaşık 650 güreşçi mücadele edecek.



Erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi toplam 30 milli sporcu temsil edecek.



Serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonanın ilk gününde 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 86 kiloda Osman Göçen ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak.



Üçüncü olimpiyat madalyasını Tokyo 2020'de kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp ile dünya evine giren Yasemin Adar, kadroda yer almıyor.



Türkiye, 2019'da Kazakistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya almıştı.



Dördüncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, grekoromen stilde Türk güreş tarihine geçmişti. Milli sporcular Taha Akgül ve Süleyman Atlı gümüş, Cenk İldem de bronz madalya kazanmıştı.



Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:



Erkekler serbest stil



57 kilo: Süleyman Atlı



61 kilo: Emrah Ormanoğlu



65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan



70 kilo: Mustafa Kaya



74 kilo: Fazlı Eryılmaz



79 kilo: Ramazan Sarı



86 kilo: Osman Göçen



92 kilo: Erhan Yaylacı



97 kilo: Süleyman Karadeniz



125 kilo: Taha Akgül



Kadınlar



50 kilo: Evin Demirhan Yavuz



53 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Mehlika Öztürk



57 kilo: Elvira Kamaloğlu



59 kilo: Ebru Dağbaşı



62 kilo: Merve Karadeniz



65 kilo: Aslı Demir



68 kilo: Nesrin Baş



72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu



76 kilo: Ayşegül Özbege



Grekoromen



55 kilo: Ekrem Öztürk



60 kilo: Ahmet Uyar



63 kilo: Mehmet Çeker



67 kilo: Murat Fırat



72 kilo: Cengiz Arslan



77 kilo: Yunus Emre Başar



82 kilo: Burhan Akbudak



87 kilo: Metehan Başar



97 kilo: İbrahim Tığcı



130 kilo: Osman Yıldırım



