Güreşte Dünya Kupası heyecanı yaşanacak

Güreşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine düzenlenecek Dünya Kupası, 12 Aralık'ta Sırbistan'da başlayacak.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli güreşçiler, 12-18 Aralık tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek Bireysel Dünya Kupası'nın hazırlıklarını tamamladı.



Organizasyonda mindere ilk olarak grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçiler çıkacak. Hazırlıklarını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde tamamlayan Grekoromen Milli Takımı, bugün akşam saatlerinde Sırbistan'a hareket edecek.



Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli güreşçiler şunlar:



- Grekoromen



55 kilo: Şerif Kılıç



60 kilo: Ahmet Uyar



63 kilo: Abdurrahman Altan



67 kilo: Atakan Yüksel



72 kilo: Cengiz Arslan



77 kilo: Furkan Bayrak



82 kilo: Salih Aydın



87 kilo: Doğan Göktaş



97 kilo Süleyman Demirci



130 kilo: Osman Yıldırım



- Kadınlar



50 kilo: Evin Demirhan



53 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Bediha Gün



57 kilo: Mehlika Öztürk



59 kilo: Elif Yanık



62 kilo: Cansu Aksoy



65 kilo: Aslı Demir



68 kilo: Nesrin Baş



72 kilo: Buse Tosun



76 kilo: Yasemin Adar



- Erkekler serbest stil



57 kilo: Şaban Kızıltaş



61 kilo: Recep Topal



65 kilo: Ahmet Duman



70 kilo: Haydar Yavuz



74 kilo: Fazlı Eryılmaz



79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu



86 kilo: Osman Göçen



92 kilo: Erhan Yaylacı



97 kilo: Süleyman Karadeniz



125 kilo: Oktay Güngör



Öte yandan Dünya Güreş Birliği, Dünya Kupası'na katılanlara para ödülü de verecek. Birinciler 4 bin, ikinciler 3 bin, üçüncüler ise bin 500 İsviçre frangı ödül alacak. Ayrıca takım sıralamasında ilk 3 sırayı alan takımlar ödüllendirilecek.



