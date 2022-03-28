Güreşte bronz madalya heyecanı!

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.



Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda akşam seansında erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.



Bugün yarı finale yükselen tek güreşçi olan Muhammet Akdeniz, Yunan Georgios Kougıoumtsidis ile yaptığı müsabakayı 15-10 kaybetti.



Muhammet, 29 Mart Salı günü Letonyalı Alans Amirovs ile bronz madalya maçına çıkacak.



65 kilo çeyrek final maçında Azerbaycanlı Haji Aliyev'e mağlup olan Münir Recep Aktaş, rakibi finale yükseldiği için madalya şansını sürdürdü.



Bu sıklette sporcu sayısı az olduğu için repesaj yapmadan bronz madalya maçına çıkacak Münir Recep, üçüncülük müsabakasında 29 Mart Salı günü Moldova'dan Maxim Sacultan ile karşılaşacak.









İLGİLİ VİDEO