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Güreşte altın madalya geldi!

87 kiloda mindere çıkan Metehan Başar, Ukraynalı rakibini mağlup ederek Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Güreşte altın madalya geldi!
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27 Ekim 2018 20:43
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 87 kilo finalinde Metehan Başar, Ukraynalı Zhan Beleniuk ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro'yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline'yi 3-2 yenen, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdıran Metehan, yarı finalde Rus Bekkhan Ozdoev'i 2-1 yenerek finale yükselmişti. 

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